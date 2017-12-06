بوتين يترشح لولاية رئاسية رابعة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن أنه سيترشح لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في آذار/مارس 2018، والتي ستبقيه في الحكم حتى العام 2024 في حال فوزه فيها.

وأكد بوتين خلال لقاء مع عمال مصنع في مدينة نيجني نوفوغورد على الفولغا، بثه التلفزيون مباشرة “أعلن ترشيحي لمنصب رئيس روسيا”.

وصرح أن “روسيا ستواصل المضي قدما. وفي هذه الحركة إلى الأمام، لن يوقفها أحد ابدا”.

يذكرأن بوتين أبقى نواياه حول الترشح موضع ترقب، قبل ساعات خلال منتدى متطوعين لمختلف المنظمات غير الحكومية في موسكو، واعدا بأن يتخذ “في وقت قريب جدا” قرارا حول ترشيحه.

وردا على متطوع سأله في وقت سابق حول احتمال مشاركته في الانتخابات الرئاسية بعد أربعة أشهر، أجاب بشكل مبهم “سأكون دائما معكم”.

وأمام آلاف الشبان المتطوعين، قال بوتين “إنه دائما قرار بالغ الاهمية لأي شخص، لأن الحافز يجب أن يأتي فقط من الرغبة في جعل الحياة أفضل في هذا البلد”.

وطلب بوتين من الحضور “إذا ما اتخذت هذا القرار، فهل أحصل على دعمكم ودعم القريبين من أفكاركم”؟، فسارعوا إلى الرد قائلين “نعم”.

وأضاف بوتين “أفهم أن هذا القرار يجب أن يتخذ في القريب العاجل، وسيتخذ. وعندما أتخذه، سأتذكر محادثتنا اليوم وردة فعلكم”. (AFP)