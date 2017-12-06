رغد صدام حسين في حساب منسوب لها على تويتر : هنيئاً لك الشهادة عمي علي عبد الله صالح البطل

نعت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح الذي قتل برصاص مسلحي جماعة الحوثي.

وقالت رغد في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها (بحسب قناة روسيا اليوم) في “تويتر”: “أقدم التعازي لعائلة الشهيد الرئيس علي عبد الله صالح، وللأخت بلقيس ابنته، وللأخ أحمد ابنه وللعائلة التي كان لها مواقف كبيرة مع الرئيس الشهيد صدام حسين وعائلته، ومع العراق والكثير من العراقيين بعد الاحتلال رغم كل ما حدث ويحدث سيبقى أملنا بالله كبيرا بالنصر هنيئا لك الشهادة عمي البطل”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “إنما الأعمال بالخواتيم، الرجل له مواقف خاصة معنا كعائلة الشهيد صدام، منذ العدوان الثلاثيني الغاشم عام 91 وما تلاه من أحداث والحصار الجائر على العراق وشعبه، وأيضا الغزو الأمريكي الغاشم، كان للرجل موقف لا ينسى بعد ما باع العرب كرامتهم، ووقعوا على بيع العراق وشعبه وتحطيم البوابة الشرقية للأمة”.

وتابعت: “ونحن لا نزكي أحدا أصبح الآن بيد الله الواحد الأحد ونسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا جميعا وأن يحفظ اليمن والعراق والأمة العربية والإسلامية وجميع الأحرار في العالم بأسره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وقتل صالح في إحدى مناطق مديرية سنحان، مسقط رأسه، إثر كمين نصبه له الحوثيون، وذلك بعد 6 أيام من اندلاع المواجهات بين قواته ومسلحي جماعة “أنصار الله” في صنعاء. (RT)