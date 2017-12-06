وزير الاندماج في ولاية ألمانية : الوقت لم يأت بعد لاتخاذ أي قرار بشأن مسألة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم

وزير الاندماج في ولاية ألمانية : الوقت لم يأت بعد لاتخاذ أي قرار بشأن مسألة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم

أعلن يؤاخيم شتامب وزير الاندماج في ولاية شمال الراين ويستيفاليا أن الوقت لم يأت بعد لاتخاذ أي قرار بشأن مسألة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقال الوزير الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر لصحيفة “فيستدويتشه ألغيماينه تسايتونغ” التي تصدر في مدينة إيسن “نحن متفقون على أن ترحيل اللاجئين أمر ممكن في حال وجود مناطق يعمها السلم وسيادة القانون”، لكن ذلك “ليس متاحاً حالياً”.

وتابع الوزير الألماني “سيكون أمرا خاطئاً إعطاء صورة مغايرة لذلك للرأي العام، وعلى هذا الأساس ستصوت ولاية شمال الراين ويستسفاليا” خلال مؤتمر وزراء داخلية الولايات الذي سينعقد بعد غد الخميس في مدينة لايبزيغ.

ويسعى وزراء داخلية الولايات الألمانية التي يحكمها حزبا الاتحاد المسيحي (الديمقراطي المسيحي برئاسة ميركل، والاجتماعي المسيحي البافاري بزعامة زيهوفر) إلى ترحيل السوريين إلى وطنهم بداية من الصيف القادم، حيث تقدمت ولايتا سكسونيا (شرق ألمانيا) وبافاريا (جنوب) بطلب لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية بهذا الخصوص بهدف إعادة تقييم الوضع في سوريا.

من ناحية أخرى، أعاد هورست زيهوفر زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري رفضه طلب الحزب الاشتراكي الديمقراطي منح اللاجئين ذوي الحماية الثانوية حق لم الشمل.

وقال زيهوفر لصحيفة “بيلد” الألمانية إنه لا يمكنه تصور التوصل إلى اتفاق مع الاشتراكيين بهذا الشأن خلال المحادثات التي سيجريها الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيلة حكومة جديدة بعد فشل محادثات ما يعرف بائتلاف “جامايكا”. (AFP – DPA – DW)