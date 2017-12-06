وزير الطاقة السعودي : سابك تدرس عدة استثمارات في أمريكا

وزير الطاقة السعودي : سابك تدرس عدة استثمارات في أمريكا

قال وزير الطاقة السعودي يوم الأربعاء إن عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ينظر في عدة فرص استثمارية بالولايات المتحدة.

وأبلغ الوزير خالد الفالح الصحفيين على هامش مؤتمر في أبوظبي أن اهتمام شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية باستثمارات الغاز يتركز في المناطق الأقرب إلى المملكة مثل أفريقيا أو حوض المتوسط على الأرجح.(REUTERS)