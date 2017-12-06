وزير الطاقة السعودي : سابك تدرس عدة استثمارات في أمريكا

6 ديسمبر، 2017
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قال وزير الطاقة السعودي يوم الأربعاء إن عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ينظر في عدة فرص استثمارية بالولايات المتحدة.

وأبلغ الوزير خالد الفالح الصحفيين على هامش مؤتمر في أبوظبي أن اهتمام شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية باستثمارات الغاز يتركز في المناطق الأقرب إلى المملكة مثل أفريقيا أو حوض المتوسط على الأرجح.(REUTERS)

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رأي واحد على “وزير الطاقة السعودي : سابك تدرس عدة استثمارات في أمريكا”

  1. لعنة الله عليكم وعلى استثماراتكم .بايديكم تتصدع الامة الاسلامية لانكم لا يهمكم الا انفسكم . تتمسحون بالعروبة وانتم ابعد ما يكون عنها ، والله اردوغان اشرف منكم ،الله ينتقم منكم.

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