وزير مصالحة بشار الأسد : لم نتأكد بعد من صحة فيديو إعدام الطيار ” عزام عيد ” حرقاً ( فيديو )

وزير مصالحة بشار الأسد : لم نتأكد بعد من صحة فيديو إعدام الطيار ” عزام عيد ” حرقاً ( فيديو )

قال وزير مصالحة بشار الأسد، علي حيدر، إن نظامه يحلل فيديو إعدام الطيار النظامي “عزام عيد” حرقاً، ولم يتم التأكد ما إذا كان حقيقياً أو مفبركاً بعد.

وذكر حيدر في تصريحات عبر التلفزيون النظامي، إن وزارته فاوضت وبذلك الجهود ولم تقصر أبداً.

وكان تنظيم “داعش” بث مؤخراً مقاطع مصورة في أحدث إصداراته الإعلامية، تظهر إعدامه لطيار نظامي كان أسقط طيارته وأسره في ريف دمشق.

وأظهرت المقاطع المصورة قيام التنظيم بإحراق الطيار “عزام عيد” حياً.

وكان التنظيم أسر عيد في نيسان من العام الماضي، بعد أن أسقط طائرته بالقرب من منطقة جبل دكوة في القلمون الشرقي.

وكانت وسائل إعلام النظام وروسيا قالت حينها إن الطائرة سقطت بسبب عطل فني، وأن الطيار قفز منها بمظلته.