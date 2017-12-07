ألمانيا : دفعة جديدة من اللاجئين يتم ترحيلها إلى أفغانستان

أكدت سلطات أفغانية أن طائرة تقل طالبي لجوء مرحلين من ألمانيا إلى أفغانستان ستصل الخميس.

وصرح مدير قسم الرقابة المختص بالترحيلات بوزارة شؤون اللاجئين في أفغانستان، فايسرحمن شدم، أن الرحلة ستصل اليوم.

وقال: “لا نعرف عدد القادمين حتى الآن”، لافتاً إلى أنه من المقرر ألا يتجاوز 50 شخصاً وفقاً لاتفاق مع ألمانيا.

يذكر أنه تم الإعلان الثلاثاء، عن ترحيل نحو 20 شخصاً من ألمانيا إلى أفغانستان، تردد أنه سيكون بينهم تسعة أشخاص من ولاية بافاريا وأربعة من هامبورغ وأربعة آخرين من ولاية بادن-فورتمبرغ، وشخص من ولاية راينلاند-بفالتس وآخر من سكسونيا، وربما شخص آخر من ولاية شمال الراين-فيستفاليا.

ولكن ليس واضحاً إذا ما كانت قائمة المرحلين قد اكتملت بذلك أم لا.

يشار إلى أن الترحيلات إلى أفغانستان تعد مثار جدل لأن النزاع مع جماعة طالبان تصاعد بشكل مأساوي هناك.

وحتى الآن سمحت الحكومة الألمانية بترحيل 128 شخصاً إلى أفغانستان في رحلات جماعية منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2016. (DPA)