بوتين : يجب المضي قدماً في التسوية بسوريا و الانتقال لتنظيم انتخابات رئاسية و برلمانية

7 ديسمبر، 2017
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن “سحق مسلحي تنظيم داعش عند ضفتي نهر الفرات في سوريا، وأكد ضرورة الانتقال إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد”.

وأوضح بوتين، في تصريحات صحفية أدلى بها يوم الأربعاء في مدينة نيجني نوفغورود، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سلم له قبل ساعتين تقريرا يؤكد دحر “داعش” في المنطقة.

وأشار الرئيس الروسي إلى ضرورة الانتقال، مع جميع أطراف الأزمة ودول المنطقة والأمم المتحدة، إلى مرحلة جديدة، وهي التسوية السياسية وإطلاق عملية سياسية ثلاثية الأطراف وعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، كما تم الاتفاق عليه في اجتماع القمة بين زعماء روسيا وتركيا وإيران في سوتشي، فضلا عن الشروع في صياغة دستور جديد.

وتابع قائلا إنه يجب، مع المضي قدما في التسوية السياسية، والانتقال إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، مضيفا أن هذا العمل يتطلب جهودا ملموسة. (RT)

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4 آراء على “بوتين : يجب المضي قدماً في التسوية بسوريا و الانتقال لتنظيم انتخابات رئاسية و برلمانية”

  2. تصور قاتل ومجرم وجزار غروزني وجزار سورية والذي سيترشح في روسيا للمرة الرابعة يطلب أنتخابات رئاسية وبرلمانية في سورية
    والله هزلت

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  3. الروس منذ 7 سنوات وهم ضد قرارات الأمم المتحدة التي كانت تنهي الأزمة البلاد
    واليوم يريدون حوار برعاية الأمم المتحدة برعاية حضن الوطن …

    يلحسو ط… هني والحكام العرب الخونة

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  4. المحتمع الدولي تحكمه المافيا لأنه حول بثار الجزّار من مجرم سفاح الى بطل في نظر الغرب (لأنه حارب الارهابيين)
    العدالة تتحقق عندما أرى هذا المجرم في محكمة العدل الدولية هو وعصاباته من نصف ليرة الى ملالي الفرس الى الأفغان و الدواعش وكل من أطلق رصاصة على بريئ

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