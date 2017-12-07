ترامب : إرهابيو ” داعش ” طردوا من سوريا و العراق .. و الخبر السيء أنهم ينتشرون في كل الأماكن

7 ديسمبر، 2017
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أن إرهابيي تنظيم “داعش” طردوا عمليا من سوريا والعراق.

قال ترامب خلال اجتماع مع أعضاء الإدارة الأمريكية: “أريد أن أشكر وزير الدفاع جيمس ماتيس لعمله الممتاز فيما يتعلق بداعش، لقد أسلب داعش كامل قوته، وبطبيعة الحال، أنا عملت ما هو ضروري لأن تفعلوا ما فعلتم. وقد قمتم بعمل ممتاز. هم في الواقع طردوا من سوريا والعراق، إنها أنباء ممتازة، لكن الخبر السيء هو أنهم ينتشرون في كل الأماكن”.

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة “لا تريد رؤية الإرهابيين في البلاد”.

وأضاف ترامب: “لا نريد أن يعودوا إلى بلادنا. إنهم يعودون إلى بعض الدول، لذلك نحن نراقبهم عن كثب”. (SPUTNIK)

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5 آراء على “ترامب : إرهابيو ” داعش ” طردوا من سوريا و العراق .. و الخبر السيء أنهم ينتشرون في كل الأماكن”

  1. كل يوم يطل علينا هذا الذي يسمى رئيسا بتصريح او قرار او تغريدة كلها تهريج ورغم خطورة بعضها الا ان ما يفعله هذا المهرج لا يتعدى التغطية على فضائحه الشخصية والسياسية وتضليل الرأي العام الامريكي
    فهذا النرجسي الذي يظن انه فريد عصره وزمانه ينظر اليه العالم نظرة ملؤها الاستغراب وربما الاشمئزاز ويسأل كيف يمكن لشخص مثله ان يكون رئيس اكبر قوة في التاريخ وبامكانه تدمير العالم بقرار خطير قد يتخذه ومن غريب الصدف ان على الضفة الثانية للتهريج رئيس كوريا الشمالية والذي يملك سلاحا نوويا ولكن الروس والصينيين يمسكون بمفاتيح اللعبة الكورية لتحجيم المهرج الكبير دونالد ترامب

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  2. المؤسف أنه بحجة القضاء على داعش قتلوا المئآت من المدنيين العزل من السلاح وتم تدمير نواحي سكنيه بأكملها ببيوتها ومرافقها العامه وبأهلها بحجة قضينا على داعش
    الله أرنا بأعداء الإسلام عجيب قدرتك وإنتقامك ياجبار وياقوي
    وإن شاء الله الأعاصير والحرائق التي تتعرض لها أمريكا تكون بداية النهايه لأمريكا
    والحريق الضخم الذي أصاب مصنع أسلحه في إسرائيل نسأل الله أن يكون مدمرا دمارا مؤثرا على الكيان الصهيوني

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  4. هذا المجرم يبشر بخراب جديد في دول اخرى في المنطقة .. عدا ايران طبعا… ويهدد زعمائها ان لم ينصاعوا لتعليمات الصهاينة بحروب في بلادهم … حروب بحجة داعش الصهيونية واخواتها

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