ترامب : إرهابيو ” داعش ” طردوا من سوريا و العراق .. و الخبر السيء أنهم ينتشرون في كل الأماكن

ترامب : إرهابيو ” داعش ” طردوا من سوريا و العراق .. و الخبر السيء أنهم ينتشرون في كل الأماكن

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أن إرهابيي تنظيم “داعش” طردوا عمليا من سوريا والعراق.

قال ترامب خلال اجتماع مع أعضاء الإدارة الأمريكية: “أريد أن أشكر وزير الدفاع جيمس ماتيس لعمله الممتاز فيما يتعلق بداعش، لقد أسلب داعش كامل قوته، وبطبيعة الحال، أنا عملت ما هو ضروري لأن تفعلوا ما فعلتم. وقد قمتم بعمل ممتاز. هم في الواقع طردوا من سوريا والعراق، إنها أنباء ممتازة، لكن الخبر السيء هو أنهم ينتشرون في كل الأماكن”.

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة “لا تريد رؤية الإرهابيين في البلاد”.

وأضاف ترامب: “لا نريد أن يعودوا إلى بلادنا. إنهم يعودون إلى بعض الدول، لذلك نحن نراقبهم عن كثب”. (SPUTNIK)