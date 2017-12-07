جميع عاملاته نساء .. معلمة شاورما في مطعم سعودي بمدينة جدة ( فيديو )

قالت السيدة مها الشمري مالكة أول مطعم في المملكة السعودية يدار بالكامل من قبل فريق نسائي من المطبخ وحتى خدمة الزبائن وتقديم الأطباق مروراً بالكاشير و الإدارة العامة، إن مطعمها الكائن في مدينة جدة يحوي بفرعيه قرابة 60 فتاة جميعهن من السعوديات أو من المولودات في المملكة، مؤكدةً أنها تتلقى كذلك طلبات كثيرة من فتيات يطلبن الالتحاق بفريق العمل في المطعم.

وأظهر التقرير الذي نشرته قناة العربية السعودية، تقاسم الفتيات لجميع الأدوار داخل المطعم، من إعداد خبز الصاج وتقطيع لحم الشاورما وتجهيز المشويات وحتى تقديم الطعام للزبائن على الطاولات والإشراف على خدمتهم في قسمي الأفراد والعائلات على السواء.