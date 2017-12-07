في اللاذقية .. سيارة تباع في المزاد العلني بحوالي نصف مليون دولار ! ( فيديو )

في اللاذقية .. سيارة تباع في المزاد العلني بحوالي نصف مليون دولار ! ( فيديو )

نشرت وسائل إعلام موالية، مقطعاً مصوراً يظهر مزاداً في اللاذقية، بيعت فيه سيارة بمبلغ ضخم.

وذكر موقع “يوميات قذيفة هاون في دمشق” أن المزاد العلني الذي شهدته مدينة اللاذقية، بيعت فيه “سيارة مرسيدس رياضية” بـ 210 مليون ليرة سورية، أي حوالي نصف مليون دولار.

وقالت مصادر موالية أخرى، إن المزاد ذاته شهد بيع سيارة “كاديلا” بسعر 168 مليون ليرة، وسيارة “بورش” بسعر 76 مليون ليرة، وأخرى أستون مارتن بسعر 181 مليون ليرة.

وبحسب ما ظهر في المقطع المصور، فإن من ظفر بالـ “مرسيدس SLS-AMG” هو “محمد العطار وشريكه”.