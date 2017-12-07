هنية يدعو إلى إطلاق انتفاضة فلسطينية جديدة في وجه الاحتلال الإسرائيلي

دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الخميس إلى انتفاضة جديدة ضد إسرائيل، بعدما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في كلمة بغزة، إنه يجب إطلاق انتفاضة في “وجه العدو الصهيوني”، مشيراً في كلمته، إلى أن السياسة الحالية لا يمكن مواجهتها إلا بإطلاق شرارة الانتفاضة.

كما أكد هنية أن عملية السلام “قبرت” للأبد بعد إعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال هنية، في كلمة اليوم الخميس، إن “القرار الأمريكي يعني نهاية مرحلة سياسية وبداية مرحلة سياسية جديدة”، مطالباً بإعادة ترتيب المشهد الفلسطيني “أمام المشهد الحالي”، مؤكداً أن القدس الموحدة ستظل عاصمة فلسطين.

وشدد على ضرورة الإسراع في خطوات المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أهمية عقد لقاء فلسطيني جامع تشارك فيه كل القيادات.

وكان ترامب أعلن في خطاب له من البيت الأبيض في واشنطن مساء أمس، الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، كما وقع مرسوم نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقوبل ذلك برفض فلسطيني ودولي شديد.(DPA)