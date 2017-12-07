هنية يدعو إلى إطلاق انتفاضة فلسطينية جديدة في وجه الاحتلال الإسرائيلي

7 ديسمبر، 2017
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دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الخميس إلى انتفاضة جديدة ضد إسرائيل، بعدما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في كلمة بغزة، إنه يجب إطلاق انتفاضة في “وجه العدو الصهيوني”، مشيراً في كلمته، إلى أن السياسة الحالية لا يمكن مواجهتها إلا بإطلاق شرارة الانتفاضة.

كما أكد هنية أن عملية السلام “قبرت” للأبد بعد إعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال هنية، في كلمة اليوم الخميس، إن “القرار الأمريكي يعني نهاية مرحلة سياسية وبداية مرحلة سياسية جديدة”، مطالباً بإعادة ترتيب المشهد الفلسطيني “أمام المشهد الحالي”، مؤكداً أن القدس الموحدة ستظل عاصمة فلسطين.

وشدد على ضرورة الإسراع في خطوات المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أهمية عقد لقاء فلسطيني جامع تشارك فيه كل القيادات.

وكان ترامب أعلن في خطاب له من البيت الأبيض في واشنطن مساء أمس، الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، كما وقع مرسوم نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقوبل ذلك برفض فلسطيني ودولي شديد.(DPA)

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4 آراء على “هنية يدعو إلى إطلاق انتفاضة فلسطينية جديدة في وجه الاحتلال الإسرائيلي”

  1. شاطرين بالدعوة بس. لأنو بالأخير مش هنن الي رح ينزلوا على الطريق و مش هنن الي يوكلوها بالأخير. قاعدون على الكراسي صامدون عليها…

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  2. وينهم الا عم بجاهدو بسوريه يالله خلينا نشوفكم بالقدس وله مابتعرفو اتجاهدو الا بسوريه شعب خاين غدار

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  3. لا تحاول يا صديقي
    أنه زمن الخيانة ماتت الأمة زمن الأرهابي الكيماوي بشار وزمن الخائن السيسي وزمن حسن الشيطان والقائمة تطول لا تحاول يا صديقي نحن بأنتظار صلاح الدين أخر لينظف هؤلاء الحثالات والقاذورات أولا وبعد ذلك يتجه الى القدس

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  4. اولا .. غيرت حضرتك صورة البروفايل على فايس بوك ؟ لانو في كتير ين من ياللي بيغاروا على القدس غيروها .. بعدين احكي بالوطنية .. شو انتفاضة ؟؟ يعني رح يطلع معك اكتر من ياللي طلع مع داعش .. تعودوا العالم على هيك شغلات . خلص .. الله وعدك يرجعلك ياها الك وللمؤمنين .. انتظر وعد الله وروح على خطبة الجمعة .. هلق ما بدو يرجعلك ياها. عندو خطة لحكمة لايعلمها الا هو .. بعدين بالقران مكتوب : يابني اسرائيل …. ادخلوا الارض التي كتب الله لكم .. عندك اعتراض على كلامه تعالى ..

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