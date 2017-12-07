وزارة الدفاع الأمريكية تقر بنشر جنود أكثر مما أعلن عنه مسبقاً في سوريا

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الأربعاء، بأنها نشرت جنوداً في سوريا بشكل أكبر مما تم الإعلان عنه مسبقاً.

ويوجد نحو ألفي جندي في البلاد.

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون روبرت مانينغ عن هذا الرقم المُحدّث الأربعاء، وكان الجيش الأمريكي قد ذكر سابقاً أن قوام القوات الأمريكية في البلاد يقدر بنحو 500 جندي.

وقال مانينغ خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون إن عدد القوات الأمريكية في العراق يصل إلى 5200 عسكري.

وأوضح أن عدد القوات الأمريكية في سوريا والعراق بشكل عام “يتناقص حالياً”.

وسحبت الولايات المتحدة مؤخراً نحو 400 من عناصر مشاة البحرية من شمالي سوريا. (DPA)