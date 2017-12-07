CNN : تغريدة لعلا الفارس عن قرار ترامب حول القدس تثير ضجة في السعودية

CNN : تغريدة لعلا الفارس عن قرار ترامب حول القدس تثير ضجة في السعودية

أثارت تغريدة لعلا الفارس، مذيعة في قناة MBC، تعقيباً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ضجة واسعة على موقع تويتر، حيث اعتبر مغردون أنها أساءت الى السعودية.

وقالت الفارس في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر الأربعاء: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا … الليلة ندين وغدا نغني هلا بالخميس!”.

وقد تصدَّر وسم “#علا_الفارس_تسيي_للسعوديه”، منصة تويتر الخميس، حيث اتهم مغردون مذيعة “إم بي سي” بحذف تغريدة سابقة احتوت عبارة “فبعد زيارته لنا”، في إشارة الى زيارة ترامب الى المملكة، الأمر الذي دفع الفارس الى الرد على إحدى هذه التغريدات مسنكرة “تحوير” كلامها. (CNN)