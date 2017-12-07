CNN : تغريدة لعلا الفارس عن قرار ترامب حول القدس تثير ضجة في السعودية

7 ديسمبر، 2017
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أثارت تغريدة لعلا الفارس، مذيعة في قناة MBC، تعقيباً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ضجة واسعة على موقع تويتر، حيث اعتبر مغردون أنها أساءت الى السعودية.

وقالت الفارس في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر الأربعاء: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا … الليلة ندين وغدا نغني هلا بالخميس!”.

وقد تصدَّر وسم “#علا_الفارس_تسيي_للسعوديه”، منصة تويتر الخميس، حيث اتهم مغردون مذيعة “إم بي سي” بحذف تغريدة سابقة احتوت عبارة “فبعد زيارته لنا”، في إشارة الى زيارة ترامب الى المملكة، الأمر الذي دفع الفارس الى الرد على إحدى هذه التغريدات مسنكرة “تحوير” كلامها. (CNN)

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5 آراء على “CNN : تغريدة لعلا الفارس عن قرار ترامب حول القدس تثير ضجة في السعودية”

  2. قالت الحق.
    فبني سعود باعوا كل شيئ.
    هم وإيران وطائفيتهم المقيتة دمروا المنطقة.
    النظامين أسوأ من بعض.
    الإيراني الذي يتاجر بالدين وهو عدوه والسعودي المتعلمن الذي باع الدين ويحاولون باللعب بالطائفية الحفاظ على كراسيهم.

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  4. الجميع يزعل من قول الحق
    لأن هذا ما سيحصل ومعظم زعماء العرب موافقين ومباركين لهذه الخطوة بالسر
    ولكن يتبجحون بالعلن بالاستنكار ولو كانوا صادقين هل هدد أي منهم بقطع العلاقات أو حتى باستدعاء سفير ليقدموا استنكارهم

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  5. تعليق سخيف ،يدل على تفاهتها ،وهي نفسها لم تدن ترامب بل دانت الشعوب العربية ، المغلوبة على امرها اصلا

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