ألمانيا : الاشتراكيون يوافقون على إجراء مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية مع ميركل

وافق الحزب الاشتراكي الديموقراطي في ألمانيا الخميس على إجراء مباحثات مع المستشارة انغيلا ميركل بهدف تشكيل حكومة جديدة وتجاوز المأزق السياسي الراهن.

ووافق نحو 600 مندوب للحزب الاشتراكي الديموقراطي على مذكرة تقترح إجراء مشاورات استطلاعية تبقى “نتيجتها مفتوحة” على كل الخيارات، ما يعني أن الحزب أما يختار تشكيل ائتلاف حكومي مع المحافظين وإما يكتفي بتأييد حكومة أقلية تتراسها ميركل من دون أن يشارك فيها.

وكان رئيس الحزب قد القى كلمة أساسية في مستهل المؤتمر حدد فيها أركان برنامج الاشتراكيين في المستقبل سواء شاركوا في حكومة أم لم يشاركوا.

ومن بين النقاط التي ذكرها شولتس رفض الاشتراكيين لوضع سقف لاستقبال اللاجئين، كما يطالب بذلك معسكر المحافظين.

إلى جانب ذلك يطالب الحزب بقانون ينظم الهجرة إلى المانيا ليفتح الباب أمام هجرة شرعية تسحب البساط من تحت أقدام تجار تهريب المهاجرين. (DW)