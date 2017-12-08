ألمانيا : عمدة مدينة يشتكي من ” مجموعة لاجئين ” يثيرون المشاكل و يملكون طاقة إجرامية غير مسبوقة !

دفعت رسالة أرسلها عمدة مانهايم بيتر كورتس وزارة الداخلية بولاية بادن- فورتمبرغ لتشديد العقوبات على اللاجئين من أصحاب السوابق.

كورتس تحدث في رسالته عن مجموعة مغاربية من اللاجئين تشكل هما كبيرا لرجال الشرطة في مدينته.

وذكر عمدة مانهايم في رسالته الموجهة إلى توماس شتروبل وزير الداخلية في ولاية بادن ـ فورتيمبرغ، بجنوب غرب ألمانيا، أن هناك في مدينته مجموعة من شمال إفريقيا، يتراوح عدد أفرادها ما بين 10 و15 شابا، معظمهم من المغرب، يثيرون المشاكل في المدينة، حسب ما ذكر موقع مجلة “فوكوس” الألمانية.

وجاء في الرسالة أيضا أنه على عكس اللاجئين الشباب البالغ عددهم في مانهايم 225 شخصاً، فإن المجموعة المغاربية بينهم تبرز بشكل ملحوظ في المشهد من خلال إظهار طاقة إجرامية عالية غير مسبوقة في المدينة.

وأوضح كورتس أن المجموعة المذكورة “تمارس الجرائم في الشوارع وتلحق أضراراً مادية بالمحلات والمنشأت العامة ولا تبدي أي استعداد أو رغبة على الإطلاق للاندماج في المجتمع”.

وقال كورتس في رسالته “إن المشكلة تكمن في أن سكان المدينة يعتبرون أن الدولة فشلت في مواجهة المجموعة، لأن السلطات لم تفلح في تقديم المجموعة للعدالة”. (DW)