ألمانيا : مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن لصين سرقا متجراً و طعنا رجل أمن ( فيديو )

قامت الشرطة الألمانية بتعميم صور لـِ لصين اثنين، قام أحدهما بطعن رجل أمن في أحد متاجر الألبسة، بمدينة هامبورغ الألمانية.

وقالت مجلة “فوكوس” الألمانية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشابين دخلا في تشرين الأول من العام الجاري إلى فرع للمتجر المعروف H&M، بمدينة هامبورغ، وقاما بسرقة ملابس وأغراض أخرى، ووضعوها بحقيبة رياضية زرقاء كانت بحوزتهم.

وأضافت المجلة أنه عند خروجهم حاول أحد رجال الأمن إيقافهم، وتمكن أحد اللصين من الهرب، فيما قام الآخر بطعن رجل الأمن عدة مرات، ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة، ثم تمكن من الهرب أيضاً.

وأوضحت أن الشابين بدا عليهما أنهما من أصول شمال أفريقية، ويبلغ طولهما حوالي 1,86 سم.

ورصد الادعاء العام الألماني جائزة قدرها حوالي ألفي يورو لمن يدلي بمعلومات تمكن من التوصل إلى اللصين.