ألمانيا : وزراء داخلية الولايات يطالبون بـ ” إعداد تقرير يتضمن إعادة تقييم الأوضاع الأمنية في سوريا “

8 ديسمبر، 2017
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طالب وزراء داخلية الولايات الألمانية خلال اجتماعهم الخريفي المنعقد الجمعة، في مدينة لايبزيغ، الحكومة الاتحادية بإعداد تقرير يتضمن إعادة تقييم للأوضاع الأمنية في سوريا.

كما قرروا تمديد وقف ترحيل السوريين الخطيرين إلى غاية نهاية العام المقبل.

وبناء على هذا التقرير الذي من المتوقع أن تعده الحكومة الاتحادية، يعتزم وزراء الداخلية النظر مجددا فيما إذا كان يتعين ترحيل اللاجئين السوريين الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرين أمنيا أو الذين ارتكبوا جرائم جسيمة إلى موطنهم. وأعلن وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير اليوم أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع أو أشهر لحين تقديم التقييم الجديد للأوضاع الأمنية في سوريا.

وسبق لبيتر ألتماير رئيس مكتب المستشارية أن أعلن بداية الأسبوع الجاري عن رفضه للخطط الرامية للسماح لترحيلات إلى سوريا في الوقت الراهن. وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد الماضي “لم تنته الحرب الأهلية، وقد فرّ كثير من الأشخاص من نظام الأسد الذي لا يزال في السلطة”. (DPA – DW)

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رأيان على “ألمانيا : وزراء داخلية الولايات يطالبون بـ ” إعداد تقرير يتضمن إعادة تقييم الأوضاع الأمنية في سوريا “”

  1. كل من يعلن أنه هرب من ” الجماعات الإرهابية” وليس هاربا من المافيا التي تحكم سوريا أو من التجنيد في ميليشياتها فليس هناك مانع منطقي من إعادته إلى حضن الوطن قريبا بعد انتشار “الأمن والأمان” واستقرار الوضع ضمن مناطق قائده المفدى الذي يحبه. هل هناك من يستطيع إنكار هذا الكلام يا سادة؟؟
    وإذا كانت هذه الدول جادة في ترحيل غير هؤلاء فعليها التخلص من الأسد أولا بأية طريقة.

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  2. الأن يأتي أحدهم و يكتب لقد إستقبلوا السوريين لآجل خبراتهم الفذة و من أجل أفراغ سوريا و بالواقع أكبر شهادة طب من جامعة دمشق غير معترف بها إلا بعد سنتين معادلة و سنتين متمرن عدا سنوات اللغة لإجتياز الإمتحان ولولا إغلاقهم لطريق البلقان لوجدت سورية في ألمانيا لدرجة أصبحوا يحتفلون بحصول أحدهم على إقامة أو لم شمل.

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