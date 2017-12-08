الكرملين : بوتين يتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل

أعلن الكرملين، عن زيارة يجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 ديسمبر /كانون الاول إلى تركيا، ليبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المسائل الدولية بما فيها الوضع في الشرق الأوسط.

وقال الكرملين في بيان: “سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة عمل إلى الجمهورية التركية في 11 ديسمبر”، مشيرا إلى أنه من المقرر خلال المحادثات بحث القضايا الرئيسية للتعاون الثنائي وقبل كل شيء تنفيذ المشروعات المشتركة الكبرى في مجال الطاقة.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين سيتبادلان وجهات النظر فيما يخص القضايا الدولية الرئيسية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط والتسوية السورية.(RT)