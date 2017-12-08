تركيا : انتحار فتاة سورية قاصر بعد بضعة أشهر من زواجها

انتحرت فتاة سورية قاصر، شنقاً بحبل الغسيل، بعد 5 أشهر من زواجها، في حي غوللوجي، بمدينة غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

وقالت وكالة دوغان التركية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السورية يارا. ي (15 عاماً)، تزوجت قبل 5 أشهر من الشاب فؤاد.أ (21 عاماً)، دون أن تذكر الوكالة جنسيته.

وفشل شقيق الفتاة السورية، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بالاتصال بشقيقته هاتفياً، فذهب إلى منزلها مساء، وعندما لم يفتح أحد الباب، لجأ إلى صاحب المنزل، والذي يملك نسخة إضافية من المفتاح، ليفاجأ بشقيقته الصغيرة منتحرة في المطبخ، عبر شنق نفسها بحبل غسيل.

وأضافت الوكالة أن شقيق الفتاة أبلغ الشرطة، وحضرت فرق الإسعاف على الفور، وأكدت وفاتها، وتم إرسال جثمانها لمركز الطب الشرعي في المدينة، في حين قامت الشرطة باصطحاب الزوج فؤاد إلى مديرية الأمن للاستماع لأقواله.