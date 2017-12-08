سليمان فرنجية تعليقاً على إعلان ترامب : ” أرى اليوم ريشار قلب الأسد و صلاح الدين الأيوبي يقاتلان معاً لاستعادة ​القدس “

سليمان فرنجية تعليقاً على إعلان ترامب : ” أرى اليوم ريشار قلب الأسد و صلاح الدين الأيوبي يقاتلان معاً لاستعادة ​القدس “

نقلت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، تعليقاً لرئيس تيار المردة في لبنان، سليمان فرنجية، حول إعلان ترامب “القدس عاصمة لإسرائيل”.

وقال فرنجية، بحسب ما نقل موقع “النشرة اللبنانية” : “أرى اليوم ريشار قلب الأسد وصلاح الدين الأيوبي يقاتلان معاً لاستعادة ​القدس​”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعترف، في خطاب من البيت الأبيض، أول أمس الأربعاء، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين.

وقال ترامب: “وفيت بالوعد الذي قطعته بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”، مؤكداً أن “لإسرائيل الحق في تحديد عاصمتها”. وشدد على أنه يجب أن يحظى أتباع الديانات الثلاث بحرية العبادة في القدس، داعياً جميع الأطراف إلى “الحفاظ على الوضع الحالي في مدينة القدس، خاصة فيما يتعلق بالحرم الشريف”.