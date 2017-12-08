مسؤول أوروبي : لن يتم نقل أي من سفارات الدول الأوروبية للقدس

مسؤول أوروبي : لن يتم نقل أي من سفارات الدول الأوروبية للقدس

أعلن دبلوماسي أوروبي يوم الخميس أنه لن يتم نقل أي من سفارات الدول الأوروبية لدى إسرائيل إلى القدس ما لم يتم التوصل إلى الحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف طراف ، في بيان صحفي له، إن “الاتحاد والدول الأعضاء فيه سيستمرون باحترام الإجماع الدولي ، ولن ننقل أي من سفاراتنا إلى القدس ما لم يتم التوصل إلى الحل النهائي”.

وعبر طراف عن القلق البالغ نحو إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، والآثار المحتملة له على الآمال بتحقيق السلام.

وقال “إن تطلعات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يجب تحقيقها من خلال الوصول إلى صيغة مشتركة عبر المفاوضات، ومن ضمنها القدس″.

وأضاف أن القرار الأمريكي ضد القدس “إجراء يقوض الجهود لإحلال السلام ويجب تجنبه”، داعيا إلى “وقف التصعيد وضبط النفس وضرورة إيجاد طريقة وصيغة من خلال المفاوضات تضمن أن تكون القدس عاصمة للدولتين”. (DPA)