مصياف : وفاة طفلة في مستشفى بعد تعرضها لتعذيب وحشي على يد زوجة أبيها

مصياف : وفاة طفلة في مستشفى بعد تعرضها لتعذيب وحشي على يد زوجة أبيها

قالت وسائل إعلام موالية، الجمعة، إن مستشفى مصياف الوطني، استقبل طفلة أسعفت بحالة صحية سيئة، وتم إدخالها على أساس أن إصابتها كانت نتيجة سقوطها، وما لبثت أن توفيت.

ووفق الإعلام الموالي، فقد تبين أن الطفلة شام حسن (4 سنوات)، تعرضت للتعذيب بشدة، وضربت بأجسام قاسية.

ونقل عن مصدر في المستشفى قوله، إن “الطفلة جاءت بحالة إسعافية بسبب سقوطها، ولكن أثار الضرب على جسمها، وشعر رأسها المحلوق بهدف التعذيب وتشويه المنظر بدا واضحاً”.

وتبين، وفق المصادر ذاتها، أن “والدي الطفلة شام مطلقان، و أن الطفلة كانت تعيش مع أبيها وزوجته، التي قامت بتعذيبها وضربها وعاملتها بطريقة قاسية، وصولاً لما حدث”.

وتوفيت الطفلة المنحدرة من قرية موشاشين في جب الرملة التابع لمحافظة حماة، نتيجة سوء حالتها وعدم تحمل جسمها للضرب العنيف الذي تعرضت له.

* الصورة تعبيرية وليست للطفلة