وفاة أطفال و إصابة آخرين جراء حريق ضخم في مخيم للاجئين السوريين في لبنان

وفاة أطفال و إصابة آخرين جراء حريق ضخم في مخيم للاجئين السوريين في لبنان

توفي تسعة أطفال سوريين، جراء حريق اندلع بمخيم للاجئين السوريين، في بلدة غزة بالبقاع الغربي، شرقي لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن تسعة أطفال سوريين قضوا الخميس، وجرح 14 آخرين جراء الحريق الناتج عن انفجار أسطوانة غاز في احدى الخيم داخل المخيم.

وبعد انفجار الأسطوانة في إحدى الخيم امتد بشكل سريع إلى الخيم المجاورة ما أدى لاحتراق 60 خيمة.