10 دولارات مكافأة من وزارة نظامية للمشاركين في ” معرض الباسل للإبداع و الاختراع “

10 دولارات مكافأة من وزارة نظامية للمشاركين في ” معرض الباسل للإبداع و الاختراع “

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، النظامية، الخميس، عن منح مبلغ 4000 ليرة سورية (حوالي 10 دولارات) لكل مخترع شارك في معرض الباسل للإبداع و الاختراع الـ 18 ويود الحصول على براءة الاختراع، وذلك في “سعي الوزارة لتشجيع المبدعين والمخترعين”.

ولفتت الوزارة، بحسب ما نقل إعلام النظام، إلى أن المكافأة لغاية أواخر شهر كانون الأول الجاري فقط، بحيث تغطي الرسوم التي سيدفعها المخترع.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي اليوم أن هذه المكافأة تهدف إلى تشجيع المبدعين والمخترعين لزيادة إبداعاتهم واختراعاتهم وإفساح المجال أمامهم للحصول على حقهم في تسجيلها و حمايتها، وللتعريف بها أيضاً.