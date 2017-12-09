أردوغان : ” القدس قرة عيوننا و قبلتنا الأولى و ليعلم الجميع أنها خط أحمر بالنسبة لنا “

أردوغان : ” القدس قرة عيوننا و قبلتنا الأولى و ليعلم الجميع أنها خط أحمر بالنسبة لنا “

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، إن “إسرائيل دولة احتلال، وشرطتها تستهدف الشباب والأطفال، ومقاتلاتها تقصف قطاع غزة، لأنها تعتبر نفسها قوية”، مجدداً تأكيد أن القدس خط أحمر بالنسبة إلى المسلمين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال الاجتماع الختامي للابتكار والمستثمرين، نظمه مجلس المصدرين الأتراك في العاصمة أنقرة.

وأضاف “لا يمكن أن يترك مصير القدس منذ عام 1967 بيد دولة محتلة تغتصب الأراضي الفلسطينية دون الاعتراف بقانون أو بأخلاق”.

واعتبر الرئيس التركي، “هذا (ترك القدس تحت الاحتلال) بمثابة ترك حملٍ لمصيره بين براثن ذئب متوحش”.

وتابع “القدس قرة عيوننا، وقبلتنا الأولى. وليعلم الجميع أنّ القدس خط أحمر بالنسبة لنا”. (ANADOLU)