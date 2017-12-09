أمريكا تبحث عن ” خاتم سوري أثري ” !

تبذل وزارة العدل الأمريكية، قصارى جهدها لاستصدار مذكرة تمكنها من الحصول على خاتم سوري أثري، والقبض على العصابة التي هربته.

وبحسب وكالة “رويترز” فإن الوزارة تشك بأن المسؤول عن تهريب الخاتم الأثري هو تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت الوزارة، الأربعاء الماضي، إنها تعدل شكوى بشأن أعمال التزييف، قائمة منذ عام، أمام محكمة جزئية أمريكية بمقاطعة كولومبيا، كانت قدمتها لها، لتضيف إلى الشكوى ثلاث قطع أثرية أخرى.

وتتوقع الحكومة الأمريكية أن يكون الخاتم الأثري الذي تبحث عنه بحوزة سلطات إنفاذ القانون التركية بعدما صادرته من مهرب آثار سوري. (RT)