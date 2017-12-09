أمريكا تبحث عن ” خاتم سوري أثري ” !

9 ديسمبر، 2017
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تبذل وزارة العدل الأمريكية، قصارى جهدها لاستصدار مذكرة تمكنها من الحصول على خاتم سوري أثري، والقبض على العصابة التي هربته.

وبحسب وكالة “رويترز” فإن الوزارة تشك بأن المسؤول عن تهريب الخاتم الأثري هو تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت الوزارة، الأربعاء الماضي، إنها تعدل شكوى بشأن أعمال التزييف، قائمة منذ عام، أمام محكمة جزئية أمريكية بمقاطعة كولومبيا، كانت قدمتها لها، لتضيف إلى الشكوى ثلاث قطع أثرية أخرى.

وتتوقع الحكومة الأمريكية أن يكون الخاتم الأثري الذي تبحث عنه بحوزة سلطات إنفاذ القانون التركية بعدما صادرته من مهرب آثار سوري. (RT)

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رأي واحد على “أمريكا تبحث عن ” خاتم سوري أثري ” !”

  1. ههههههه شو هل الفلم الصيني, و فوقها صورة ملك الخواتم الخرافي الأنكليزي. ههههه ضحكتوني على هل الخبر المهم, خصوصاُ أنه أهم من القدس و اهم من دمشق و أهم من أي خبر بالعالم.
    خاتم سليمان هههه.

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