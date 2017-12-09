التشيك استقبلت 12 من أصل الآلاف ! .. الاتحاد الأوروبي يقاضي رافضي استقبال اللاجئين

التشيك استقبلت 12 من أصل الآلاف ! .. الاتحاد الأوروبي يقاضي رافضي استقبال اللاجئين

أحالت اللجنة الأوربية ثلاث دول أعضاء في الإتحاد، وهي بولندا والتشيك وهنغاريا، إلى القاضي الأوروبي، بسب رفضها أخذ حصصها الإجبارية، من إعادة توزيع طالبي اللجوء في أوروبا.

وقالت صحيفة “إن سي آر” الهولندية، الخميس (7/12)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحاولتين السابقتين مع هذه الدول، للالتزام بحصصها الإجبارية من اللاجئين، لم تجديا نفعاً.

ففي حزيران 2017، بدأت اللجنة الأوربية بإجراءات ضد هنغاريا وبولندا والتشيك، حيث كان على هذه الدول، أن تشرح أسباب اعتراضها على حصص إعادة توزيع طالبي اللجوء في أوربا، وقد تم رفض اعتراضها ومطالبتها بالالتزام بنظام الحصص.

وكان أعضاء الاتحاد الأوربي، اتفقوا عام 2015، على نظام بإعادة توزيع 160 ألف لاجئ، غالبيتهم سوريون موجودون في اليونان وإيطاليا، على دول أخرى في الاتحاد.

وكجزء من أسلوب إعادة التوزيع الأوروبي، الذي يجب أن يخفف الضغط عن هذين البلدين، تم اتخذ قرار بتوزيع طالبي اللجوء على الدول الأعضاء، بالنظر إلى نسبة الدخل الوطني، وأرقام البطالة، وعدد طالبي اللجوء الموجودين أصلاً.

وكانت حصة التشيك 2691 شخصاً، لكن بحسب أرقام شهر حزيران، تبين أن التشيك استقبلت اثني عشر شخصاً فقط.

وبحسب الاتفاقيات يجب على هنغاريا استقبال 1300 شخص، لكنها إلى الآن لم تستقبل أحداً.