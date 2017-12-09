السعودية : بعد توقف ربع قرن .. أئمة المسجد النبوي يعودون إلى محراب الرسول

بعد توقف دام نحو ربع قرن، أعلن المسؤول عن المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الأئمة سيعودون بدءا من اليوم لإمامة المصلين من محراب الرسول داخل الروضة الشريفة.

ونقلت صحيفة “عكاظ”عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس أن “أئمة المسجد النبوي الشريف سيعودون لإمامة المصلين من محراب الرسول الكريم، داخل الروضة الشريفة، اعتبارا من صلاة الجمعة اليوم”.

وكانت وسائل إعلام محلية قد كشفت عن صدور توجيهات “بأن تكون إمامة المصلين في المسجد النبوي، خلال صلوات الجمعة والعيدين والتراويح والقيام، في المحراب القديم بالروضة الشريفة”.

ونقل عن مصادر بأنه يتوخى من ذلك تفادي “حدوث التدافع خلال زيارة قبر الرسول، صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه، أبي بكر وعمر”.

والجدير بالذكر أن المحراب النبوي يوجد “في الروضة الشريفة، ويقع شرقه القبر الشريف، وغربه المنبر…. وقد أحدثه عمر بن عبد العزيز في المكان الذي اتخذه صلى الله عليه وسلم مصلى، بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة الشريفة. وقبل هذه العودة، كانت الصلوات تقام من المحراب العثماني الذي يقع في مقدمة المسجد النبوي في جدار القبلة. وقد أحدثه الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه إبان توسعته للمسجد النبوي، ولذلك يسمى المحراب العثماني”. (RT)