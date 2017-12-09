العبادي يعلن السيطرة على الحدود العراقية مع سوريا

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت، انتصار القوات العراقية في معارك الصحراء الغربية ضد تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش).

وقال العبادي في كلمة خلال مؤتمر الاعلام العربي، “ازف بشرى لجميع العراقيين ان القوات العراقية انتهت من تطهير منطقة الجزيرة من داعش، وسيطرت على الحدود مع سوريا”.

وكانت مصادر في الجيش العراقي والحشد الشعبي قد أفادت اليوم بأن القوات العراقية سيطرت بشكل كامل على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، بعد فرار تنظيم (داعش) من بادية الصحراء الغربية اقصى غربي العراق.

وقالت المصادر، “ان القوات العراقية تقف اليوم على الساتر الترابي الفاصل بين حدود البلدين، واصبحت المناطق الحدودية مسيطر عليها بشكل كامل من قبل القوات العراقية داخل الحدود العراقية، ولا وجود لداعش في الصحراء العراقية”.(DPA)