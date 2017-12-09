اللاذقية : مئات الآلاف من ” الحبوب المخدرة ” داخل ” صواني القهوة ” تضبط قبل توجهها إلى دول الخليج

ضبطت جمارك مرفأ اللاذقية حوالي مليون و 700 ألف حبة مخدرة، كانت في طريقها للتصدير إلى دول مصر ودول الخليج.

وقالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، الخميس (7/12)، إن مليون ومائة ألف حبة كبتاغون، كانت مخبأة ضمن ضمن صواني القهوة ومادة الكرتون التي تغلفها، والمهيأة للتصدير لدول خليجية، حيث وصل وزنها لنحو 192 كغ.

كما تم ضبط نحو 570 ألف حبة مخدرات مشابهة، ضمن شحنة أقمشة كانت تتجه نحو مصر، حيث بلغ وزن هذه الحبوب نحو 107 كغ، إلى جانب ضبط نحو طن من مادة الحشيش.

يأتي ذلك بعد أيام من ضبط ربع طن من المخدرات، موزعة على 1611 حبة كبتاغون، تبين أن مصدرها محافظة حماة، حيث تم نقلها لطرطوس، قبل أن ترسل إلى مطار دمشق، باتجاه إحدى الدول الخليجية، حيث قامت إحدى الشركات العاملة هناك بمعاودة إرسال المادة إلى مطار دمشق الدولي، مبيناً أن وجهة المخدرات كانت إلى دولة خليجية عبر طائرة شحن تنقل البضائع.

وتجاوزت كمية المخدرات التي ضبطتها الجمارك منذ بداية العام الجاري، نصف طن من المخدرات، وفق الإعلام الموالي، منها تهريب المخدرات ضمن ألواح الصابون في طرطوس، حيث تجاوزت الكمية 1.8 مليون حبة مخدرات.