الملك عبد الله الثاني : ما أظهره الأردنيون من مشاعر تجاه القدس يعكس شموخ شعبنا

قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، إن مسيرات الغضب الشعبي التي عمت مدن المملكة؛ احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تعكس مدى شموخ الشعب الأردني ورقيّه.

جاء ذلك في تغريدة للعاهل الأردني على حسابه بموقع “تويتر”.

وكتب عبد الله الثاني “الأردنيون هم على الدوام نبض هذه الأمة، وما أظهروه اليوم من مشاعر جياشة تجاه القدس، قضيتنا الأولى، بتلاحم وتآخ لا مثيل لهما، يعكس مقدار شموخ شعبنا ورقيه، وهو مصدر فخر لي ولكل عربي”.

وأضاف “حفظ الله الأردن وشعبه درعاً وسنداً لأمتنا وأبنائها”.

وعمّت مسيرات غضب شعبي محافظات الأردن ومدنه، ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

مسيرات الأردنيين انطلقت في العاصمة عمان، وفي محافظات أردنية مختلفة، مثل الكرك (جنوبا) والزرقاء (وسط) والعقبة (جنوبا) وإربد (شمالاً) وغيرها.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول الأربعاء، بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، وأوعز بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى الشطر الشرقي المحتل من المدينة منذ 1967، ما أطلق غضبا عربيا وإسلاميا وقلقا وتحذيرات دولية من التداعيات.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات المجتمع الدولي، التي لا تعترف بكل ما ترتب على احتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ثم ضمها إليها، عام 1980، وإعلانها القدس الشرقية والغربية “عاصمة موحدة وأبدية” لها.

وشهدت العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية، اليوم، احتجاجات نددت بقرار ترامب، وسقط قتيل ومئات الجرحى خلال مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومحتجين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.(ANADOLU)