امرأة سويدية تقتل الحيوانات المفترسة في أوقات فراغها !

كشفت امرأة سويدية عن تلقيها تهديدات بالقتل، بسبب هوايتها الفريدة من نوعها، حيث اعتادت على قتل الحيوانات المتوحشة في أوقات فراغها.

وبدأ عشق فيليسيا ستروم (25 عاماً) للصيد عندما كانت تبلغ من العر 16 عاماً، وذلك خلال رحلاتها برفقة صديقها الذي أصبح الآن زوجها، وحصلت على رخصة الصيد في عام 2012. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت هذه الهواية أسلوب حياة بالنسبة لها، والرياضة المفضلة التي ترغب بممارستها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وعلى الرغم من حصولها على الكثير من الدعم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تلقت في المقابل العديد من التعليقات السلبية، التي وصلت إلى حد التهديد بالقتل، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، وقال البعض إنه بندقيتها التي تصطاد بها الحيوانات يجب أن توجه إلى رأسها.

وتقول فيليسيا: “في أول رحلة للصيد بالنسبة لي، قام والد زوجي باصطياد حيوان الموس، وشعرت بسعادة غامرة من هذه التجربة برمتها، ومنذ ذلك الوقت سيطر علي الشغف بالصيد”.

وتضيف فيليسيا: “لا تعرف بالضبط أين تكون الحيوانات، والوجهة التي يمكن أن تتوجه إليها، عليك أن تأخذ الصوت بعين الاعتبار، بالإضافة إلى اتجاه الرياح والعديد من العوامل الأخرى، وإذا حالفك الحظ، ستحصل على صيد ثمين”.

وعلى الرغم من التعليقات السلبية والتهديدات بالقتل، لا تنوي فيليسيا التخلي عن هوايتها المفضلة، والتي تحقق لها الكثير من المتعة، بالإضافة إلى شغفها بتناول لحوم الحيوانات التي تصطادها.