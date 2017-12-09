بعد ألمانيا .. النمسا تقر قانون ” الزواج للجميع “

على غرار ما حصل في ألمانيا شهر تشرين الأول الماضي، أقرت النمسا قانون الزواج للجميع، حيث أقرت المحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في البلاد، زواج المثليين.

وقال موقع “شبيغل أونلاين” الألماني، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحكمة بررت قرارها تماشياً مع حظر التمييز، حيث جاء في البيان: “التمييز بين الزواج والشراكة المسجلة لا يمكن أن يستمر اليوم دون تمييز ضد الأزواج من نفس الجنس”.

وبحسب المحكمة فإن الزواج سيكون متاحاً للجميع ابتداءً من كانون الثاني، عام 2019، فيما أصبح القانون ساري المفعول في ألمانيا في الأول من شهر تشرين الأول.

وسبق وأن أعرب زعيم حزب الشعب النمساوي، سيباستيان كورتس، عن معارضته لزواج المثليين، فيما يرغب حزب الشعب بالتعاون مع حزب الحرية في النمسا أن يحكم البلاد مستقبلاً، حيث أعلنا ذلك بعد الانتخابات التي جرت في 15 تشرين الأول، وتجري المفاوضات لتشكيل ائتلاف جديد يمكن أن يظهر خلال الشهر الجاري.