تركيا : ضبط 5 سوريين بينهم أطفال مختبئين داخل مكان سري في حافلة في محاولة للوصول إلى اليونان ( فيديو )

تركيا : ضبط 5 سوريين بينهم أطفال مختبئين داخل مكان سري في حافلة في محاولة للوصول إلى اليونان ( فيديو )

ضبطت الشرطة التركية، خمسة لاجئين سوريين، بينهم ثلاثة أطفال، مختبئين داخل حافلة صغيرة، أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان، من خلال معبر بازاركولي الحدودي مع اليونان، قرب مدينة إدرنه.

صحيفة “حرييت” التركية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السائق (أ – د)، كان يحاول العبور إلى اليونان، بحافلته الصغيرة، من خلال معبر بازاركولي قرب مدينة إدرنه، إلا أن ارتباكه أثار شكوك قوات الجمارك المنتشرة عند المعبر، وقرروا حينها فحص الحافلة عبر الأشعة السينية ( x-ray ).

وأضافت الصحيفة أن “السائق اعترف فور اتخاذ قوات الجمارك قرارها بفحص الحافلة، بوجود لاجئين سوريين مختبئين داخل القسم الخلفي للحافلة، وبالفعل عثرت الشرطة التركية على خمسة لاجئين سوريين، بينهم ثلاثة أطفال”.

وتم تسليم اللاجئين الخمسة لمديرية الهجرة في المقاطعة، في حين تم إرسال السائق إلى النيابة العامة بعد الاستماع لأقواله، والتي أمرت بدورها بإخلاء سبيله بشرط وضعه تحت المراقبة القضائية.