تركيا : وسائل إعلام تسلط الضوء على طفلين سوريين يجمعان المسامير لإعالة عائلتيهما ( فيديو )

9 ديسمبر، 2017
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نشرت وسائل إعلام تركية مقطعاً مصوراً لطفلين سوريين يبحثان عن مسامير حديدية داخل ركام أحد الأبنية، لمساعدة عوائلهم، بمقاطعة اسكندرون، بمحافظة هاتاي التركية.

وقالت وكالة “دوغان” التركية، أول أمس الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطفلين لجأا مع عائلتيهما إلى مقاطعة اسكندرون بمحافظة هاتاي، نتيجة لظروف الحرب التي تعيشها سوريا.

وأضافت أن الطفلين يعملان بجمع مسامير الحديد من ركام الأبنية وحطامها، لكسب لقمة العيش، وأشارت إلى أن الطفلين دخلا حطام الأبنية التي من المقرر إعادة إعمارها، بحي شاي، دون اكتراثهما لبرودة الطقس.

وختمت الوكالة بالقول: “يرغبون بكسب لقمة العيش، من خلال البحث عن المسامير، وجمعها بأيديهم العارية”.

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رأيان على “تركيا : وسائل إعلام تسلط الضوء على طفلين سوريين يجمعان المسامير لإعالة عائلتيهما ( فيديو )”

  1. اكيد هدول الطفلين من جماعة غولن او من جماعة وحدات الشعب الارهابية. و الجريدة اللي عملت البرنامج مدفوعة من الامريكان و هيئة الامم المتحدة لتقويض الاقتصاد الجردوغاني الاخونجي بس هيهات ما راحو يهزو و لا شجرة في جنة جردوغان بهادا الفيديو السرطاني.و اذا الفيديو صحيح معناها ال 30 مليار ليرة اللي انس…. قصده اللي انصرفت ما كفت بقا يا فرنجة يا احفاد الصليبين زيدو الخرجية مشان نحط هالطفلين في شي معسكر داخل جنة جردوغان

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