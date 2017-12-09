تركيا : وسائل إعلام تسلط الضوء على طفلين سوريين يجمعان المسامير لإعالة عائلتيهما ( فيديو )

نشرت وسائل إعلام تركية مقطعاً مصوراً لطفلين سوريين يبحثان عن مسامير حديدية داخل ركام أحد الأبنية، لمساعدة عوائلهم، بمقاطعة اسكندرون، بمحافظة هاتاي التركية.

وقالت وكالة “دوغان” التركية، أول أمس الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطفلين لجأا مع عائلتيهما إلى مقاطعة اسكندرون بمحافظة هاتاي، نتيجة لظروف الحرب التي تعيشها سوريا.

وأضافت أن الطفلين يعملان بجمع مسامير الحديد من ركام الأبنية وحطامها، لكسب لقمة العيش، وأشارت إلى أن الطفلين دخلا حطام الأبنية التي من المقرر إعادة إعمارها، بحي شاي، دون اكتراثهما لبرودة الطقس.

وختمت الوكالة بالقول: “يرغبون بكسب لقمة العيش، من خلال البحث عن المسامير، وجمعها بأيديهم العارية”.