جنبلاط يسخر من زيارة قيس الخزعلي للحدود اللبنانية

9 ديسمبر، 2017
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سخر الزعيم الدرزي، ورئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” اللبناني، ​وليد جنبلاط​، في تغريدات له عبر صفحته في تويتر، من جولة الأمين العام لـ”عصائب أهل الحق” العراقية ​​قيس الخزعلي​ على الحدود اللبنانية.

وقال جنبلاط: “يا أهلاً يا أهلاً يا أهلاً بالأستاذ قيس الخزعلي في ربوع لبنان. ما هذه الطلّة الجميلة؟ في المرة القادمة، نحب أن نقوم بالواجب في الجبل”، مشيراً إلى إنه يقترح “منسف عند الشيخ علي. بالمناسبة اشتقنا للشيخ علي”.

وتساءل جنبلاط “لماذا ربط زيارته بالنأي بالنفس​؟ هذا موقف قد يضرّ بالسياحة”، منوّهاً إلى أنّ “قيس يحقّ له القيام بالسياحة بعد قتاله تنظيم داعش”.

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رأي واحد على “جنبلاط يسخر من زيارة قيس الخزعلي للحدود اللبنانية”

  1. تصور وا هدا الرجل يقاتل و يمانع مع الامريكان و الايرانيين في العراق ضد اهل السنة و جاء على ضهر الدبابة الاميركية عند احتلال العراق من قبل الامريكان و الان يتكلم غن مقاومة اسرائيل حبيبة امريكا و حبيبته خوش مقاومة على قول فيصل القاسم

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