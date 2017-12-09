سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 9 \ 12 \ 2017

9 ديسمبر، 2017
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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية السبت 9 \ 12 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 15000
الدولار
411
 415
اليورو
479
 484
الليرة التركية 99 101
الدرهم الإماراتي 107 108
الليرة اللبنانية 0.271 0.274
الريال السعودي 106 107
الدينار الأردني 573 575

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