سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 9 \ 12 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 9 \ 12 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية السبت 9 \ 12 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 15000 الدولار 411 415 اليورو 479 484 الليرة التركية 99 101 الدرهم الإماراتي 107 108 الليرة اللبنانية 0.271 0.274 الريال السعودي 106 107 الدينار الأردني 573 575

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