قال إنه طبيب عراقي و قالت إنها طبيبة أوروبية .. لبنان : القبض على سوري و زوجته الفلسطينية بعد أن نصبا بحجة ” الهجرة إلى أوروبا ” على سوريين و فلسطينيين

قال إنه طبيب عراقي و قالت إنها طبيبة أوروبية .. لبنان : القبض على سوري و زوجته الفلسطينية بعد أن نصبا بحجة ” الهجرة إلى أوروبا ” على سوريين و فلسطينيين

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، أوقفت سورياً انتحل صفة طبيب عراقي الجنسية، موظف لدى المفوضية العامة للأمم المتحدة ، بعد تنفيذه عمليات احتيال، طالت عدداً من غير اللبنانيين المقيمين في البلاد.

وتمكنت الشعبة من توقيف السوري (م.أ 40 عاماً)، بعد أن أوهم عدداً من المقيمين في البلاد بإنجاز طلباتهم للهجرة، إلى مختلف الدول الأوربية، لقاء مبالغ مالية.

وقالت قوى الأمن اللبنانية إن السوري اعترف بما نسب إليه، أثناء التحقيق معه مستخدماً لتلك الصفة بطاقة تعريف مزورة، كما اعترف بعدة عمليات نصب طالت أشخاصاً من الجنسيتين السورية والفلسطينية.

وقال السوري إنه جنى من خلال عمليات النصب مبالغ مالية بلغت نحو 40 ألف دولار أمريكي، من خلال التنسيق مع زوجته الفلسطينية (ب.ك 41 عاماً)، والتي تم إيقافها هي الأخرى.

وقد اعترفت الزوجة بانتحال صفة “الدكتورة أفلين” من الجنسية الأوروبية، وبأنها المسؤولة عن مواعيد المقابلات والفحوص الطبية اللازمة للهجرة، لدى المفوضية، وبمشاركة زوجها قامت بتنفيذ العديد من العمليات الاحتيالية.

وتم إيداع الموقوفين لدى القضاء المختص، وفق الإعلام اللبناني.