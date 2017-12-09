كوريا الشمالية : قرار ترامب بشأن القدس يمثل إهانة للشرعية الدولية

انتقدت كوريا الشمالية السبت قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

ونقلت وكالة الانباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الكورية الشمالية قوله إن قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، يستحق غضبا دوليا.

وأضافت الوكالة أن “قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس، عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية هناك يستحق بشكل كبير إدانة دولية ورفضا، حيث أنه يعتبر تحديا صريحا، وإهانة للشرعية الدولية وللإرادة الجماعية للمجتمع الدولي”.

وذكرت كوريا الشمالية أن القرار الامريكي ليس مفاجئا، بالنظر إلى ما يفعله ترامب، مضيفة أن الدول في مختلف أنحاء العالم ستعرف “الالوان الحقيقة لامريكا”.

وتابعت الوكالة أن هذا القرار الامريكي ليس مفاجئا، حيث أنه جاء من شخص مصاب بالخرف، كان يصرخ لـ”تدمير كامل لدولة سيادية، في منتدى مقدس للامم المتحدة”.

وأضافت “يتعين أن تتحمل أمريكا المسؤولية الكاملة لجميع عواقب التوترات وعدم الاستقرار، التي ستتبع ذلك في منطقة الشرق الاوسط، بسبب عملها المتهور والمستبد”.

وأكدت كوريا الشمالية أن قضية القدس يتعين أن يتم تسويتها بشكل عادل “من خلال استعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني”.

وقالت الوكالة “إننا، انطلاقا من أفكارنا الخارجية للاستقلال والسلام والصداقة، ندين بقوة العمل الامريكي تلك المرة، ونعرب عن دعمنا الراسخ وتضامنا مع الفلسطينيين وجميع الشعوب العربية، في قضيتهم العادلة لاستعادة حقوقهم الشرعية”.