محاكمة لاجئ معتد و مثير للشغب في ألمانيا .. و القاضي يقول له : إذا كنت تجد الألمان ” برازاً ” لماذا أتيت إلى هنا ؟ !

9 ديسمبر، 2017
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أصدر قاض ألماني حكماً بالسجن بحق لاجئ ليبي، قام بأعمال شغب مراراً وتكراراً في مأوى اللاجئين، في مدينة تسفيكاو، شرقي ألمانيا، وتسبب بأضرار كبيرة.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ الليبي (محمد.ف 29 عاماً)، هاجم موظفين بسكين، وألقى بزجاجة بيرة على طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في سوبر ماركت، وبصق على رجال الشرطة، ونعت نساء بـ “عاهرات نازيات”، ووصف الألمان بأنهم “براز”.

القاضي شتيفان تسانتكه، سأل الليبي في محكمة تسفيكاو، يوم الأربعاء: “إذا كنت تجد الوضع في ألمانيا برازاً، فلماذا أنت هنا؟”.

وطالب المدعي العام بسجن الشاب لـ 15 شهراً مع وقف التنفيذ، لكن القاضي تسانتكه حكم عليه بالسجن لسنتين ونصف.

وقال القاضي للمتهم: “أنت تصرفت مثل المهاجم البري، أنت تحصل على ملجأ من ضرائبنا، والآن ما يزال علينا دفع الأضرار التي تسببت بها، أنت كاره للنساء ولا تراعي حتى الأطفال”.

وذكرت الصحيفة أن محمد لديه محاكمة آخرى، ستبدأ في غضون أيام، حيث قام بإصابة مغربي بزجاجة بيرة محطمة.

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6 آراء على “محاكمة لاجئ معتد و مثير للشغب في ألمانيا .. و القاضي يقول له : إذا كنت تجد الألمان ” برازاً ” لماذا أتيت إلى هنا ؟ !”

  1. هذا حيوان بربري همجي مكانه الارهابيين مثله في داعش ليبيا.لكن الحق على المانيا التي يجب ان تضع عليه طن براز و تشحنه الى حيث ينتمي.ان الخطا الذي وقعت فيه ميركل انها استقبلت كل من هب ودب من اللاجئين وللاسف الكثير منه هم حثالات مجتمعاتهم من المجرمين والسارقين والعاطلين عن العمل و المتطرفين دينيا و عقليا و تخلفا.

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  2. يستحق ذلك فهذه البلدان لديها قوانين سواء كانت فاسدة أو صائبة وأنت فررت من بلدك سواء بسبب الوضع الاقتصادي أو الأمني إليهم فعليك أن لا تتجاوز قوانيهم وطالما تراهم قذرين فلماذا لجئت هاربا إليهم

    يقول المثل عندنا يا غريب كن أديب

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