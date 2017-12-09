محاكمة لاجئ معتد و مثير للشغب في ألمانيا .. و القاضي يقول له : إذا كنت تجد الألمان ” برازاً ” لماذا أتيت إلى هنا ؟ !

محاكمة لاجئ معتد و مثير للشغب في ألمانيا .. و القاضي يقول له : إذا كنت تجد الألمان ” برازاً ” لماذا أتيت إلى هنا ؟ !

أصدر قاض ألماني حكماً بالسجن بحق لاجئ ليبي، قام بأعمال شغب مراراً وتكراراً في مأوى اللاجئين، في مدينة تسفيكاو، شرقي ألمانيا، وتسبب بأضرار كبيرة.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ الليبي (محمد.ف 29 عاماً)، هاجم موظفين بسكين، وألقى بزجاجة بيرة على طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في سوبر ماركت، وبصق على رجال الشرطة، ونعت نساء بـ “عاهرات نازيات”، ووصف الألمان بأنهم “براز”.

القاضي شتيفان تسانتكه، سأل الليبي في محكمة تسفيكاو، يوم الأربعاء: “إذا كنت تجد الوضع في ألمانيا برازاً، فلماذا أنت هنا؟”.

وطالب المدعي العام بسجن الشاب لـ 15 شهراً مع وقف التنفيذ، لكن القاضي تسانتكه حكم عليه بالسجن لسنتين ونصف.

وقال القاضي للمتهم: “أنت تصرفت مثل المهاجم البري، أنت تحصل على ملجأ من ضرائبنا، والآن ما يزال علينا دفع الأضرار التي تسببت بها، أنت كاره للنساء ولا تراعي حتى الأطفال”.

وذكرت الصحيفة أن محمد لديه محاكمة آخرى، ستبدأ في غضون أيام، حيث قام بإصابة مغربي بزجاجة بيرة محطمة.