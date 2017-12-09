وزير الدفاع البريطاني : نحن في ” حرب فاترة ” مع روسيا

صرح وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون، بأن بريطانيا في “حرب فاترة” مع روسيا متهما إياها بأنها تحاول “الإضرار بالمصالح البريطانية” بمختلف الطرق.

وقال الوزير في تصريح لصحيفة “ديلي ميل”: “روسيا تخوض حربا ضد بريطانيا على مختلف المستويات. ونحن في حالة حرب فاترة، لكن روسيا تحاول الإضرار بالمصالح البريطانية بشكل كثيف جدا”.

وتابع قائلا: “نحن يجب ألا نتساهل مع ذلك. وعلينا ضمان وجود وسائل لدى قواتنا المسلحة للتعامل مع هذا”.

وأشار إلى أن “أساليب الحرب تتغير”، متهما روسيا بأنها “تستخدم كل الوسائل لتقويض المصالح البريطانية والغربية”.

وتحدث الوزير البريطاني عن ضرورة التصدي لما وصفه بـ “الدعاية الروسية”، دون أن يكشف عما هي الخطوات التي يعتزم القيام بها في هذا الصدد. وفي السياق ذاته شن هجوما على حزب العمال البريطاني، متهما قيادتها بأنها تحاول “تبرير روسيا”.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد اتهمت روسيا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت، في محاولة التأثير على نتائج الاستفتاء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت موسكو قد رفضت مرارا مثل هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا أساس لها، ولا توجد أي أدلة على تدخل روسي في الشؤون الداخلية لأي دولة. (RT)