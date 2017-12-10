ألمانيا : الاستخبارات تحذر من خطر متمردي ” شمال القوقاز “

10 ديسمبر، 2017
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حذرت هيئة حماية الدستور الألمانية الاستخبارات الداخلية، من تزايد خطر الإرهاب الناجم عن إسلاميين محنكين في القتال منحدرين من شمال القوقاز.

وقال رئيس الهيئة هانز غروغ ماسن بالعاصمة برلين: “شارك متطرفو شمال القوقاز إلى جانب الحرب الشيشانية في موطنهم في معارك في سوريا والعراق حديثاً بشكل كبير أيضاً”، مضيفاً: “إنهم محنكون في القتال ويمثلون احتمال تهديد كبيرة”.

وتابع ماسن: “الميل للعنف والفنون القتالية للإسلاميين المنحدرين من شمال القوقاز يستلزم انتباه السلطات الأمنية في ألمانيا”.

وحسب بيانات الهيئة الألمانية لحماية الدستور، فإن الولايات الألمانية الشرقية، لاسيما براندنبورغ وبرلين، تعد محاور الارتكاز للمشهد الإسلامي الشمال قوقازي، كما أن هناك ما يسمى بمناطق ساخنة في ولايات شمال الراين-فيستفاليا وهامبورغ وبريمن. (DPA)

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رأي واحد على “ألمانيا : الاستخبارات تحذر من خطر متمردي ” شمال القوقاز “”

  1. للاسف الأسلام وضع نفسه بموقف ضعيف بسبب الماضي الأرهابي أن كانوا عرب أو قوقازيين وخاصة بالمانيا الحقد الزائد على المسلمين نسبة لانهم يكرهون أي عقيدة غير مطابقة لعقليتهم المتحجرة المتوارثة حتى بدون أن يعرفوا هذه عقلية الله يسترنا من الألمان و العرب إذا تناحروا كل واحد أتنح من التاني والله العون

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