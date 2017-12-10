ألمانيا : الشاب الذي ركل فتاة بوحشية في مترو برلين يتعرض للضرب داخل السجن

أفادت تقارير إعلامية بأن الشاب السجين بعد ركله لفتاة بطريقة وحشية في محطة قطار ببرلين، تعرض للضرب على يد سجناء أخرين بسجن هايديرينغ، في مدينة غروبيرن، شرقي البلاد.

ونقلت مجلة “فوكوس“، عن صحيفة “بيلد” الألمانية، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير أن الشاب (28 عاماً)، تعرض للهجوم أثناء الفترة القصيرة التي يمكن للسجناء من خلالها الذهاب بشكل مستقل إلى وظائفهم، أو في أماكن أخرى، حيث يلتقي السجناء على الطريق داخل السجن، أثناء ذهابهم إلى مهامهم المخصصة لهم.

وأضافت أنه في اليوم السابق نقل الرجل من سجن برلين تيغل إلى سجن في مدينة غروبيرن، لأن السجن السابق أصبح مكاناً غير أمن بالنسبة له.