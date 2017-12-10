ألمانيا : حدث محرج خلال الإعلان عن بدء عمل ” خط القطار السريع ” بين برلين و ميونخ

تم افتتاح المشروع الرائد لشركة دويتشه بان، في ألمانيا، بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلا أنه وفي الرحلة الأولى للقطار السريع بين ميونخ وبرلين، تأخرت الرحلة لمدة ساعة كاملة أثناء العودة، ما تسبب بحرج للشركة.

وقال موقع “شبيغل أونلاين” الألماني، يوم الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المتحدثة باسم شركة المواصلات الأولى أكدت تقارير وسائل الإعلام بتأخر أحد القطارين السريعين عن موعد انطلاقه في طريق عودته إلى ميونخ، مساء الجمعة.

وأضافت أن القطار توقف لحوالي ساعة، وانطلق في وقت متأخر من المساء، كما اضطر للتوقف بعدها في محطة بامبرغ، حيث كان السبب في ذلك الحدث المزعج، وفقاً للنتائج الأولية، خطأ تقني في القطار، وتم الإعلان خلال الرحلة أنه يتم العمل على إصلاح المشكلة بأقصى سرعة.

وكان على متن القطار حوالي 150 إلى 200 شخص من ضيوف الشرف والصحفيين، وكان من المخطط أن يصل القطار في الساعة 11:23 مساءً إلى ميونخ، لكنه وصل في حوالي الساعة الثانية عشر والنصف، منتصف ليلة الجمعة.

ومن أبرز معالم يوم الافتتاح كانت الكشف عن القطارين الخاصين، بمحطة برلين الرئيسية، كما حضرت المستشارة أنجيلا ميركل يوم الافتتاح، وصعدت لوقت قصير بأحد القطارين الجديدين.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج رحلات القطار السريع، عبر المسار الجديد، الأحد، وستستغرق الرحلات من ميونخ إلى برلين، حوالي 4 ساعات بدلاً من 6.