اعتقال ثلاثة أشخاص بعد محاولة حرق معبد يهودي في السويد

قالت متحدثة باسم هيئة الادعاء في السويد إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا في وقت مبكر من صباح الأحد بعد محاولة حرق معبد يهودي في مدينة جوتنبرغ.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أنه لم ترد تقارير عن سقوط جرحى وأن الحريق لم يصل إلى المعبد أو مقر اجتماعات ملاصق له كان يجتمع فيه شبان يهود وقت الهجوم الذي وقعه في وقت متأخر من مساء السبت.

ولم تورد المتحدثة دافعا للهجوم. ولم يتضح ما إذا كان مرتبطا باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء السويدية (تي.تي) إن إجراءات الأمن شددت على المعابد اليهودية بعد الواقعة في جوتنبرغ.(REUTERS)