الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في الساحل الغربي لليمن

تمكنت قوات الجيش اليمني الأحد، من السيطرة على مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة الحديدة الساحلية.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على معظم المواقع في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، عقب معارك عنيفة دارت بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

وبحسب المصادر، فإن المعارك لا تزال مستمرة بين الطرفين، “مع استمرار تقدم قوات الجيش الوطني نحو مواقع مليشيا الحوثي لاستكمال تحريرها والتقدم نحو المديريات الاخرى”.

وأوضحت المصادر أن تقدم الجيش جاء تحت غطاء جوي مكثف من قبل قوات التحالف العربي، مؤكدة سقوط اعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، “حيث لا تزال جثث الحوثيين منتشرة في مواقع الاشتباكات”.

وتخضع محافظة الحديدة، ثالث كبرى المحافظات اليمنية سكاناً، لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية منذ تشرين أول/أكتوبر من العام 2014، وهي من اكثر المحافظات التي تعاني من وضع إنساني صعب.

وتحوي محافظة الحديدة ميناءين وهما الشريان الأساسي لوصول المساعدات والمواد الغذائية للمناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.(DPA)