الرئيس التشيكي يصف الاتحاد الأوروبي بـ ” الجبان ” بسبب القدس

وصف الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، السبت، الاتحاد الأوروبي بأنه “جبان” وذلك تعليقا على رد فعل بروكسل بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال زيمان إن “الاتحاد الأوروبي الجبان يقوم بكل شيء لكي يعلو تيار إرهابي مؤيد للفلسطينيين على تيار مؤيد للإسرائيليين” بدون أن يوضح أكثر ما يعنيه. ويعتبر الرئيس التشيكي نفسه مدافعا عن الدولة العبرية.

وأضاف “كدليل على ذلك، أود التذكير بأن البرلمان الأوروبي سمح أخيرا” للفلسطينية ليلى خالد عضو المجلس الوطني الفلسطيني بالحديث أمام نوابه حيث وجهت انتقادات لإسرائيل. وليلى خالد تعتبر أول امرأة خطفت طائرة عام 1969 بهدف إطلاق سراح معتقلين.

وقال “منذ فترة طويلة لم أشهد مثل هذه الوقاحة”.

وذكر الرئيس التشيكي بأنه قدم في أكتوبر/تشرين الأول 2013 اقتراحا بنقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس وهو ما تلقته الطبقة السياسية التشيكية بفتور.

وزيمان (73 عاما) الذي سيترشح في يناير/كانون الثاني لولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات، أدلى بهذه التصريحات في خطاب أمام مندوبي مؤتمر لحزب يميني متطرف معارض بشكل علني للهجرة وللاتحاد الأوروبي.

وأكدت الخارجية التشيكية من جانبها، الخميس، أن أي قرار بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس “لا يمكن أن يتم إلا عملا بنتيجة المفاوضات بين الشركاء الأساسيين في المنطقة والعالم”.

وبموجب موقف الاتحاد الأوروبي أعلنت الخارجية التشيكية أن القدس “يجب أن تكون العاصمة المستقبلية لدولتين، أي إسرائيل ودولة فلسطين المقبلة”.

وردا على قرار الرئيس الأمريكي، حذر الاتحاد الأوروبي، الخميس، من العودة إلى “أوقات اكثر ظلمة من تلك التي نعيشها اليوم”.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني إن “إعلان الرئيس ترامب في شأن القدس له أثر مقلق. الإطار هش جدا” داعية كل الأطراف المعنيين إلى التحلي “بالحكمة”.(AFP)