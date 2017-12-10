حمص : سلطات النظام توزع برتقالاً مجانياً غير صالح للاستهلاك لـ ” الشعب الصامد الحي ” في حي الزهراء ( صور )
المكان. الضاحية. شرق حي الزهراء
الحدث. توزيع برتقال مجاني للشعب الصامد في الحي
الملاحظات. اسلوب توزيع فيه اهانة لكل من حضر و باسلوب رخيص و معاملة فوقية..
البرتقال الموزع اغلبه غير صالح للاستهلاك البشري..
النتيجة..
شكر خاص من اهالي و ذوي الشهداء و الجرحى لكل من ساهم بدعمهم برتقاليا.. و ليمونيا…
اي بالله…
المصدر : صفحة “نادي شباب حمص” الموالية – فيسبوك
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