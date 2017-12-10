حمص : سلطات النظام توزع برتقالاً مجانياً غير صالح للاستهلاك لـ ” الشعب الصامد الحي ” في حي الزهراء ( صور )

10 ديسمبر، 2017
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المكان. الضاحية. شرق حي الزهراء
الحدث. توزيع برتقال مجاني للشعب الصامد في الحي
الملاحظات. اسلوب توزيع فيه اهانة لكل من حضر و باسلوب رخيص و معاملة فوقية..
البرتقال الموزع اغلبه غير صالح للاستهلاك البشري..
النتيجة..
شكر خاص من اهالي و ذوي الشهداء و الجرحى لكل من ساهم بدعمهم برتقاليا.. و ليمونيا…
اي بالله…

 

المصدر : صفحة “نادي شباب حمص” الموالية – فيسبوك

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رأي واحد على “حمص : سلطات النظام توزع برتقالاً مجانياً غير صالح للاستهلاك لـ ” الشعب الصامد الحي ” في حي الزهراء ( صور )”

  1. حلو.. برتقال الوطن .. لاهل الوطن .. وليخسأ الخاسرون .. بدي افهم ليه لسة في عالم بيتعجبوا من الجردونية بالوطن العظيم والصامد حتى النصر بموت اخر ابناءه.. كلشي بالمقلوب .. جرادين .. ما بيطلع بالايد شي . .

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