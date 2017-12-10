حمص : سلطات النظام توزع برتقالاً مجانياً غير صالح للاستهلاك لـ ” الشعب الصامد الحي ” في حي الزهراء ( صور )

المكان. الضاحية. شرق حي الزهراء

الحدث. توزيع برتقال مجاني للشعب الصامد في الحي

الملاحظات. اسلوب توزيع فيه اهانة لكل من حضر و باسلوب رخيص و معاملة فوقية..

البرتقال الموزع اغلبه غير صالح للاستهلاك البشري..

النتيجة..

شكر خاص من اهالي و ذوي الشهداء و الجرحى لكل من ساهم بدعمهم برتقاليا.. و ليمونيا…

اي بالله…