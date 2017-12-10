بعد عناء و بحث مطول .. شرطة ألمانيا تتمكن من اعتقال شخص تحرش جنسياً بطفلة في الرابعة من عمرها

بعد عناء و بحث مطول .. شرطة ألمانيا تتمكن من اعتقال شخص تحرش جنسياً بطفلة في الرابعة من عمرها

تمكن محققون من إلقاء القبض على مشتبه به بجرم التحرش الجنسي بطفلة في الرابعة من العمر، بولاية سكسونيا السفلى الألمانية، كما اعتقلت الشرطة مشتبهاً ثانياً.

وقال موقع “شبيغل أونلاين”، أول أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة اعتقلت مشتبهاً أخر بقضية التحرش الجنسي بطفلة، حيث قالت شرطة مدينة دلمنهورست إن المشتبه به (39 عاماً)، قادم من مدينة بريمن، كما اشتبه المحققون بتورطه بعدة أفعال جرمية.

وتم نشر صور للضحية في تشرين الأول، في خطوة نادراً ما تقوم بها الشرطة والادعاء العام، لتحديد هوية الفتاة والجاني، وبررت الشرطة ذلك بفشل جميع الأساليب الأخرى للقبض على الجاني.

وبعد نشر الصور بوقت قصير، تمكن المحققون من إلقاء القبض على المشتبه به الأول في الجريمة، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عاماً، وقيل إنه صديق لوالدة الطفلة، والذي يشتبه باعتدائه عليها جنسياً عدة مرات بين تشرين الأول 2016، وتموز 2017.

ونشرت إحدى المنصات الإلكترونية الإباحية، والمختصة بنشر صور وفيديوهات إباحية للأطفال، صوراً لهذه الاعتداءات الجنسية على الطفلة، لكن ليس من السهل الوصول إلى تلك المنصة في الشبكة.

بدوره، أكد محامي المتهم اعتراف الجاني بإعطاء صور وفيديوهات لجرائمه مع الطفلة لرجل آخر، مشيراً إلى أن نشرها تم بدون إرادته.

ويمكث الجاني منذ اعتقاله وحتى الآن في الحبس الاحتياطي، فيما لم توضح الشرطة ولأسباب تتعلق بالتحقيقات الجارية، ما إذا كان الرجل الذي تلقى التسجيلات، هو المشتبه به الثاني، والذي تم اعتقاله مؤخراً.