تقارير : وفد بحريني يزور إسرائيل “ برسالة سلام ”

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد بأن وفداً بحرينياً يقوم حالياً بأول زيارة من نوعها لإسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن القناة الثانية المتلفزة أن زيارة الوفد، الذي يمثل جمعية “هذه هي البحرين”، ليست سياسية وانما تأتي “لنقل رسالة سلام وتسامح بين أبناء الديانات المختلفة”.

ووصفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الزيارة بأنها “نادرة جداً للدولة اليهودية من ممثلين عن دولة عربية لا علاقات دبلوماسية معها”.

وذكرت الصحيفة أن الزيارة تبدو دليلاً “على دفء العلاقات بين إسرائيل والبحرين، الذي أفاد تقرير في وقت سابق من العام الجاري، أنهما على مسار تطبيع العلاقات الدبلوماسية”.

وتستمر زيارة الوفد الذي يتألف من 24 شخصاً أربعة أيام “لإرسال رسالة للتسامح الديني والتعايش”.

ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء الوفد القول في مقابلة مع قناة تليفزيونية محلية إن “الملك أرسلنا إلى هنا برسالة سلام للعالم كله”.

وعلقت الصحيفة على الزيارة بأن البحرين، مثلها مثل إسرائيل، لديها علاقات مشحونة مع إيران.(DPA)